В Україні зафіксували 1 603 нових випадки COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 10 червня, в Україні виявили 1 603 нових випадки COVID-19, зокрема захворіли 75 дітей та 72 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 762 людини, одужали – 5 583. Померли 70 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 25 837 людини, методом ІФА – 10 741, експрес-тестами – 18 764.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 577 пацієнтів.