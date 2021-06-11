У вихідні 51 центр масової вакцинації від COVID-19 працюватиме в 15 регіонах України – МОЗ

В Україні 12-13 червня працюватиме 51 центр масової вакцинації від COVID-19 в 14 областях України і Києві, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, центри вакцинації працюватимуть у Дніпропетровській області (12 у Дніпрі та один у Кривому Розі), Львівській (три у Львові й по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию, Новояворівську та Червонограді), Одеській (чотири – в Одесі, по одному – у Балті, Чорноморську та Ізмаїлі), Полтавській (по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях), Київській (центр у Броварах і два – у Білій Церкві), Хмельницькій областях (по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському), Херсоні (три центри), в Чернівцях (два центри) й по одному центру в Києві, Тернополі, Рівному, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі, Черкасах.

Як повідомили у КМДА, цими вихідними на базі Міжнародного виставкового центру знову працюватиме Центр вакцинації від COVID-19. Усього в центрі вакцинували вже понад 8,5 тисячі людей. За минулі вихідні щеплення отримали 5 тисяч людей. В

У центрах масової вакцинації з кінця травня почали вакцинувати громадян, які записалися до листа очікування в застосунку «Дія» або через контакт-центр МОЗ. Вакцина для щеплень у центрах – CoronaVac від Sinovac Biotech.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 395 312 людини, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.