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Новини | Коронавірус

Лідери «Групи семи» готові пообіцяти 1 мільярд доз вакцин для бідніших країн – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (на фото) 10 червня заявив про підтримку цієї ідеї, але не вказав подробиць про те, яким буде внесок кожної країни

Лідери «Групи семи» (G7) під час триденного саміту в Англії можуть оголосити про готовність передати 1 мільярд доз вакцин проти COVID-19 біднішим країнам. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 червня заявив про підтримку цієї ідеї, але не вказав подробиць про те, яким буде внесок кожної країни.

Раніше американський президент Джо Байден пообіцяв, що США передадуть 500 мільйонів доз вакцин Pfizer протягом наступного року, щоб допомогти глобальній програмі COVAX поставити препарат до 92 країн із низьким та середнім рівнем доходу. Ця цифра перевищує 80 мільйонів надлишкових доз, які він уже пообіцяв розподілити серед країн-реципієнтів до кінця місяця.

Велика Британія заявила, що пожертвує щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз протягом наступного року.

Прискорення глобального виходу з пандемії є одним із головних питань на саміті, в якому впродовж трьох днів, починаючи з 11 червня, візьмуть участь лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Італії, Канади та США.

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