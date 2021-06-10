ЗМІ: лідери G7 анонсують постачання 1 млрд доз вакцини біднішим країнам

Лідери «Групи семи» анонсують постачання 1 мільярда доз вакцини від COVID-19 біднішим країнам наступного року. Про це йдеться у проєкті комюніке, яке має агентство Bloomberg.

11 червня у Корнуоллі (Велика Британія) почнеться триденний саміт G7. Очікується, що однією з тем зустрічі стане вихід з пандемії.

Як повідомляють американські ЗМІ, президент США Джо Байден має намір сьогодні оголосити про план Сполучених Штатів пожертвувати 500 мільйонів доз вакцини Pfizer майже 100 країнам протягом наступних двох років.

Джерела, ознайомлені з заявою, стверджують, що 200 мільйонів доз США передадуть цього року, а ще 300 – у першій половині наступного. Зазначається також, що Pfizer буде продавати ці дози Сполученим Штатам за «некомерційної» ціною.

Вакцини поширюватимуть через центр COVAX, який розподіляє вакцини для країн з низьким та середнім доходом.

Адміністрація Байдена вже заявила, що до кінця цього місяця виділить іншим країнам 80 мільйонів надлишкових доз вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово закликала багаті країни подолати значний розрив у доступі до вакцин, який існує між ними, та країнами, що розвиваються, адже він може привести до появи більшої кількості варіантів вірусу, які спровокували пандемію.