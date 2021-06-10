У Росії виявили найбільшу кількість випадків зараження COVID-19 від лютого

У Росії знову зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. По всій країні за минулу добу виявлено 11 699 випадків COVID-19. Це максимум від 24 лютого, випливає з повідомлення оперативного штабу. У Москві число захворілих склало 5245, досягнувши максимальних значень із середини січня.

Темп приросту пацієнтів із COVID-19 з 10 червня збільшився з 0,2% до 0,23%, в Москві він майже вдвічі вищий – 0,43%. Померли в Росії за добу 383 людини, виписалися – 10 096. У Москві за добу померли 63 людини, що теж стало найвищим показником від зими.

У російській столиці посилили контроль за носінням масок і рукавичок в громадському транспорті, клубах, кафе і торгових центрах. Це пов’язано з ускладненням епідеміологічної ситуації. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в місті спостерігається «новий сплеск захворювання».

Всього за час пандемії в Росії COVID-19 заразилися більше ніж 5,1 мільйона людей, із них понад 125 тисяч – померли.

У всьому світі число інфікованих перевищило 174 мільйони, більш ніж 3,7 мільйона пацієнтів померли.