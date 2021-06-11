«Євро-2020»: українці, які приїздять до Румунії, можуть не проходити двотижневий карантин – посольство

Посольство України в Румунії повідомило про пом’якшення карантинних обмежень незадовго до початку футбольного чемпіонату «Євро-2020». Згідно з роз’ясненням, оприлюдненим 11 червня, подорожувальники, які прибувають з України, не муситимуть відбувати 14-денний карантин.

За повідомленням, Румунія послабила обмеження для іноземців з 27 травня. Згідно з чинними правилами в’їзду, до вболівальників, які прибувають до країни на «Євро-2020» і можуть надати квитки на підтвердження цього, застосовуються винятки з карантинних обмежень «відповідно до класифікації країн/територій, з яких вони прибули».

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«З огляду на те, що Україна включена до Зеленої зони у переліку країн/територій, громадяни України, які прибувають до Румунії з метою участі у футбольних матчах у рамках Фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2020 та доводять це, представляючи квитки у роздрукованому форматі або в електронному вигляді звільняються від перебування на карантині протягом 14 днів», – повідомляє дипломатичне відомство.

Водночас, додають у посольстві, румунська сторона розглядає кожен випадок «у момент перебування у пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів».

Збірна України з футболу вирушила до Румунії 8 червня.

Свій перший поєдинок на Євро-2020 збірна України проведе 13 червня о 22:00 в Амстердамі проти команди Нідерландів, а от два наступні матчі групового етапу українці зіграють у Бухаресті – 17 червня з Північною Македонією, 21 червня – з Австрією.