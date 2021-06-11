Головне у новинах на ранок 11 червня: дипломати США та «Героям слава!», дзвінок генсека НАТО Києву і Євро-2020

«Героям слава!» і реакції на рішення УЄФА, наближення саміту НАТО та український контекст, матч-відкриття перенесеного через коронавірус турніру Євро-2020. Події, які відзначає Радіо Свобода на початку нового дня, п’ятниці, 11 червня.

Дипломати посольства США вдягнули форму збірної України, яку вимагає змінити УЄФА

Співробітники посольства Сполучених Штатів у Києві приміряли форму збірної України з футболу.

Фото дипломатів на чолі з тимчасовою повіреною Крістіною Квін оприлюднила пресслужба дипломатичного відомства. Ця акція стала відповіддю на те, що 10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія. В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

Столтенберґ обговорив прийдешній саміт НАТО із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. У своєму твітері голова Альянсу назвав Україну його «цінним партнером».

«Ми (із Зеленським – ред.) обговорили прийдешній саміт НАТО, безпекову ситуацію в регіоні та неприйнятну концентрацію військ Росією. Я підкреслив нашу незмінну політичну та практичну підтримку та заохотив їхній процес реформ», – йдеться в повідомленні Столтенберґа.

Президент України Володимир Зеленський, як заявили в його офісі, висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

Байден і Джонсон підписали «нову Атлантичну хартію»

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в британському графстві Корнуолл 10 червня підписали документ про зміцнення співпраці двох країн, який вони назвали «новою Атлантичною хартією».

Це порівняння з Атлантичною хартією, підписаною 80 років тому, під час Другої світової війни, британським прем’єром Вінстоном Черчиллем і президентом США Франкліном Рузвельтом. Документ, до якого згодом приєдналися інші противники гітлерівської Німеччини, включно з СРСР, був покликаний визначити головні принципи міжнародної політики після перемоги у війні.

У «новій Атлантичній хартії» акцентована увага на прихильності США і Британії ідеям демократії, відкритого суспільства і прав людини.

Москва заборонила дипломатам США вільно пересуватися російською територією

Росія після виходу з Договору про відкрите небо відмовилася і від меморандуму зі США про «відкритий суходіл». Цей документ, який діяв з 1992 року, передбачав, що російські і американські дипломати можуть вільно пересуватися територіями країн, де вони працюють.

Розпорядження про припинення дії меморандуму підписав 10 червня голова уряду Росії Михайло Мішустін. Про те, що Росія обмежить поїздки дипломатів США, раніше заявляло російське МЗС.

Відмова від меморандуму стала частиною комплексу заходів, до яких російська сторона вдалася після того, як США в квітні запровадили нові санкції, пов’язані з втручанням Росії у вибори, кібератаками, а також переслідуванням опозиціонера Олексія Навального.

Євро-2020: у Римі відбудеться матч відкриття турніру

У Римі 11 червня о 22:00 пролунає стартовий свисток у матчі Туреччина – Італія.

Він відкриває програму перенесеного на рік чемпіонату Європи з футболу, який зберіг назву Євро-2020. Євро-2020 відбудеться в 11 містах Європи з 11 червня до 11 липня. Спочатку планувалося, що турнір приймуть 12 міст, але навесні 2021 року УЄФА ухвалив рішення відібрати у Дубліна і Більбао право приймати матчі, натомість Севілья отримала можливість провести кілька поєдинків. Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.