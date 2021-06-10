Столтенберґ обговорив прийдешній саміт НАТО із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що мав телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

У своєму твітері голова Альянсу назвав Україну його «цінним партнером».

«Ми (із Зеленським – ред.) обговорили прийдешній саміт НАТО, безпекову ситуацію в регіоні та неприйнятну концентрацію військ Росією. Я підкреслив нашу незмінну політичну та практичну підтримку та заохотив їхній процес реформ», – йдеться в повідомленні Столтенберґа.

Пресслужба Зеленського наразі не коментувала розмову.

Наступний саміт НАТО відбудеться в Брюсселі 14 червня.

Європейський конгрес українців 8 червня закликав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа розглянути питання надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі на саміті в грудні 2021 року.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.