Голова МЗС Італії: «Ми підтримуємо і цінуємо партнерство, якого Україна досягла в НАТО»

Італія підтримує партнерство, якого Україна досягла в Північноатлантичному альянсі, заявив 10 червня на брифінгу в Києві міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

«Ми підтримуємо і цінуємо партнерство, якого Україна досягла в НАТО. І в плані усіх знарядь і наявних механізмів – це та рушійна сила, яка має збільшити внутрішню міць та обороноздатність України», – заявив Луїджі Ді Майо.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував італійському колезі за підтримку євроінтеграції України.

«Ми обговорили, як може Італія додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України. Я дуже вдячний італійському уряду й особисто Луїджі за цю підтримку», – сказав Кулеба.

Раніше експерти зазначали, що Італія виступатиме проти надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні.

Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих держав проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.