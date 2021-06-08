Євроконгрес українців закликав Столтенберґа прискорити надання Україні плану інтеграції в НАТО

Європейський конгрес українців оприлюднив звернення до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, у якому закликав розглянути питання надання Україні Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі на саміті в грудні 2021 року.

Текст звернення конгрес, базований у Празі, оприлюднив 8 червня. Автори звернули увагу на концентрацію російських військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

«Аби протидіяти дедалі більшій загрозі з боку Росії, Європейський конгрес українців приєднується до заклику Бухарестської дев’ятки посилити присутність НАТО в Східній Європі та зміцнити безпеку Чорноморського регіону. Чітка підтримка України у формі надання плану дій щодо членства допоможе стримати подальше розгортання російської агресії», – йдеться в листі, підписаному головою «Української ініціативи в Чеській республіці» Богданом Райчинцем.

У конгресі також зазначили, що надання ПДЧ було б підтвердженням підтримки Альянсом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 8 червня заявила: Київ розраховує, що в грудні 2021 року на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО лідери цих проінструктують своїх дипломатів щодо подальших кроків у напрямку ПДЧ для України.