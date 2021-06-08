НАТО – Україна: «цинізм та зрада» чи відчинені двері?

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським керівником Володимиром Зеленським відзначив важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Про це повідомив Андрій Єрмак, глава Офісу Зеленського. Питання вступу України до альянсу слід вирішувати негайно, заявив Зеленський пресі незадовго до розмови з Байденом. Тим часом у Москві застерігають проти можливого членства України в НАТО. І її не запросили на саміт альянсу 14 червня в Брюсселі. У цьому не варто шукати жодної зради, констатує частина опитаних Радіо Свобода експертів. Інші аналітики звинувачують Європу у «наївності та цинізмі» – мовляв, Росію намагаються утихомирити, жертвуючи найближчими сусідами «ведмедя з ядерною палицею в лапах».

Джо Байден і Володимир Зеленський провели напередодні другу телефонну розмову (вперше вони поспілкувалися 2 квітня цього року). За даними Андрія Єрмака – глави офісу Зеленського – президенти обговорили стратегічну взаємодію України та США напередодні самітів «Групи семи» і НАТО, напередодні запланованих зустрічей Байдена з керівництвом ЄС і президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч американського лідера з Путіним запланована у швейцарському місті Женева 16 червня. Єрмак також повідомив, що Байден «наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання українській державі Плану дій щодо членства в альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

«Бінокль» НАТО

Питання вступу України до альянсу слід вирішувати негайно, заявив Володимир Зеленський незадовго до телефонної розмови з Байденом. В інтерв’ю американському виданню Axios український лідер закликав прискорити процес вступу України до НАТО.

«Якщо на нас чекають у НАТО, якщо нас дійсно хочуть бачити серед членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь далеке майбутнє та обговорювати це майбутнє. Питання має бути вирішене негайно. Ми в небезпеці просто зараз, на кону наша незалежність, і просто зараз нам потрібна допомога. План дій щодо членства був би реальним сигналом», – заявив Зеленський.

Президент України не вперше відзначив важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Про це Зеленський говорив і в середині квітня цього року, після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

«Стосовно Франції і президента Макрона, ми відчуваємо підтримку України відносно ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО – ред.). Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не тільки від Франції. Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у цьому. У червні буде саміт НАТО, і там обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал і від яких конкретно країн ми чуємо підтримку в питанні ПДЧ», – наголосив Зеленський.

Про очікування України від саміту альянсу заявляв і міністр оборони Андрій Таран.

«Оскільки на наступному саміті НАТО лідери держав-членів альянсу фактично спланують майбутнє організації на наступні 10 років, ми хотіли б вкотре чітко артикулювати серйозність наших євроатлантичних намірів», – наголосив Таран.

За його словами, нинішня ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України «не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі».

«Цинічна логіка»

Але Україну не покликали на саміт НАТО, запланований на 14 червня нинішнього року в Брюсселі. І Україна та Грузія (теж жертва російської агресії) знову не отримають Плану дій щодо членства в альянсі. Тобто, повторюється ситуація 2008 року. Тоді на Бухарестському саміті НАТО (за кілька місяців до агресії Росії проти Грузії) ці дві пострадянські держави не одержали Плану дій щодо членства. Хоча саміт визнав, що Україна та Грузія у майбутньому зможуть стати членами Північноатлантичного блоку.

Заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь висловив Радіо Свобода песимізм стосовно надання ПДЧ Україні.

«У НАТО є щонайменше дві групи країн, які поділилися у своєму ставленні до надання Плану дій щодо членства Україні та Грузії. Перша група – США, Канада, Велика Британія, Польща, Румунія, країни Балтії – вони виступають за якомога швидше надання Україні інструментів для вступу. Інша група – Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Португалія тощо – виступають проти цього. На їхню думку, приєднання України і Грузії до ПДЧ матиме прямо протилежний результат, тобто Росія дратуватиметься, посилюватиметься військова загроза з її боку. Логіка егоїстична, але зрозуміла: навіщо брати відповідальність за якісь держави пострадянського табору, якщо можна спокійно жити в своїй комфортній Європі? З іншого боку, вони таким чином заохочують дії Кремля на пострадянському просторі», – каже експерт.

Таку логіку військовий експерт вважає цинічною.

«Хотілося б помилятися. І сподіватися на проясніння в європейських столицях. Але, на жаль, в Західній Європі панує позиція, що Росію треба заспокоїти, вмовити, утихомирити. А ПДЧ для України та Грузії роздратує цього ведмедя з ядерною палицею в лапах. А тому краще нехай цей ведмідь дряпає своїх найближчих сусідів, а до старої Європи не лізе. Наївність, що межує з цинізмом. Але, на жаль... Чи треба нам посипати голову попелом і жалітися на життя і невдячний Захід? Абсолютно ні. Ніхто, крім нас, не буде боронити Україну», – зазначив Михайло Самусь.

«Звідки взялася ця зрада?»

А експерт з питань міжнародної безпеки у коментарі Радіо Свобода Микола Бєлєсков закликав не переоцінювати відсутність запрошення для України на саміт НАТО 14 червня в Брюсселі.

«Це є робочий саміт, на ньому не буде фундаментальних рішень, початково не планувалося нікого запрошувати із держав-партнерів. Скажімо, не буде на саміті Фінляндії, Швеції, які мають тісніший рівень співробітництва, ніж Україна. Тобто, не розумію, звідки взялася ця зрада? Я не розумію цього всього хайпу. Були, звичайно, очікування, генеровані нинішньою владою щодо ПДЧ. Але це інше питання – питання до них, чому вони генерували? Розуміючи, що, швидше за все, це не можна генерувати. Але це не має жодного стосунку до «запросили – не запросили». Цей саміт НАТО – робочий. Він триватиме один день. Нічого там серйозного не буде. А загалом Україна отримала ключове (щодо можливого членства України в НАТО – ред.) – політика відчинених дверей збережеться. Це для нас найважливіше», – каже Микола Бєлєсков.

«Поверніть ворота – ми проб’ємо»

Зі свого боку Москва неодноразово заявляла: вступ України до НАТО буде «ворожим кроком» Заходу. Спікер президента Путіна Дмитро Пєсков вважає, що членство в альянсі погіршить ситуацію для України і не сприятиме закінченню війни на Донбасі. Також у Москві напередодні запевнили: Росія не йде від діалогу з НАТО і готова до реального обговорення питань деескалації та запобігання інцидентів. Про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, коментуючи пропозицію генсекретаря альянсу Єнса Столтенберга провести зустріч Ради Росія – НАТО.

Раніше Столтенберг зазначив, що альянс запросив Москву на таку зустріч понад 19 місяців тому, але так і не отримав позитивної відповіді. «М'яч тепер на боці Росії», – констатував генсекретар. – «Що стосується м'ячів. Пане Столтенберг, поверніть на поле свої ворота – ми пробємо», – відповіла Захарова.