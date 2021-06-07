Франція і Німеччина нагадали Росії про її відповідальність за вирішення конфлікту на сході України

Міністри закордонних справ Франції і Німеччини нагадали голові МЗС Росії про відповідальність Москви за вирішення конфлікту на частині сходу України, повідомили зовнішньополітичні відомства двох країн.

Як заявили в Берліні, обидва міністри – німецький Гайко Маас і французький Жан-Ів Ле Дріан – наголосили на сталій підтримці їхніми країнами «нормандського формату» переговорів про вирішення конфлікту і закликали Росію зробити позитивний внесок у це вирішення.

У Парижі додали, що висловили глибоке занепокоєння через погіршення ситуації з безпекою вздовж лінії контакту на схожі України і підтвердили відданість суверенітетові і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

У розмові з Сергієм Лавровим міністри також наголосили на відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей і на необхідності для Москви уникати будь-яких ініціатив, які можуть зробити внесок у зростання напруженості, як то було з пересуваннями російських військ у квітні.

Виклад цієї ж розмови в версії Москви традиційно веде лінію Кремля про нібито «внутрішньоукраїнський конфлікт», як у Росії офіційно називають її гібридну агресію проти України, і про те, ніби якісь заяви і дії Києва «суперечать чинним домовленостям». Лавров також твердив, ніби в Україні вживають «дискримінаційних заходів щодо російськомовного населення», ведуть курс на «насильницьку українізацію національних меншин» чи здійснюють «придушення політичних опонентів» і навіть «потурання неонацистам».

Росія 2014 року окупувала український Крим, а потім почала свою гібридну агресію на частині сходу України. Це призвело до різкого погіршення її відносин зі значною частиною західного світу. При цьому Москва твердить, нібито її агресія проти України є «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи навіть «громадянською війною», а вона при цьому начебто не є стороною конфлікту і відтак не має ніяких зобов’язань за міжнародними домовленостями про його врегулювання, натомість усі вимоги має виконувати Київ.