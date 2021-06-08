«Слова – не важливі»: Зеленський вважає «несуттєвим» виправлення пресрелізу про розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленськй задоволений розмовою з американським колегою Джо Байденом, та вважає «несуттєвим» виправлення пресрелізу про неї в частині підтримки главою Білого дому надання Україні ПДЧ у НАТО. Про це повідомляє «Українська правда».

«Вчора у мене була чудова розмова з президентом Байденом. Чітка, предметна, по суті. Я дуже задоволений підсумками бесіди і перспективами подальшого довірчого особистого спілкування. Джо Байден буквально запевнив мене в повній і безумовній підтримці України. У нас об'ємний двосторонній порядок денний і ми його детально обговоримо в кінці липня в США. Тет-а-тет. У нас багато найважливіших питань для обговорення – безпека, територіальна цілісність, економіка, енергетика, прямі інвестиції, технології, співпраця в оборонній сфері», – заявив Зеленський у коментарі УП.

З приводу того, хто саме заявив про ПДЧ, Зеленський зазначив, що «Слова – не важливі, а важливі конкретні вчинки».

«Отримає Україна, нарешті, ПДЧ чи ні – це питання бажання лише самого Альянсу. Якщо отримає – значить, нас там дійсно бачать. Якщо не отримає – це теж цілком конкретна відповідь», – сказав Зеленський.

Видання Axios повідомляло, що спочатку у пресрелізі, який поширив Офіс президента України, зазначалося, що Байден «наголосив… на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі». Однак пізніше заяву було змінено. «Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі», – йшлося у оновленій заяві ОП.

Білий дім також заперечив, що Байден висловив підтримку надання Україні ПДЧ. «Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник Ради національної безпеки виданню.