У Республіканській партії США закликали Байдена зустрітись із Зеленським перед самітом з Путіним

Лідер республіканців в комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США конгресмен Майкл Маккол закликав президента США Джо Байдена провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до саміту із президентом Росії Володимиром Путіним, що має відбутися у середині місяця у Женеві.

«Неприйнятно, що наш стратегічний партнер Україна дізналась про ганебне рішення скасувати критично важливі санкції щодо «Північного потоку-2» зі ЗМІ, а не безпосередньо від адміністрації Байдена. Президент США має використати надані Конгресом обов’язкові повноваження, щоб зупинити трубопровід. Я також закликаю президента США зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, щоб наголосити, що США підтримують територіальну цілісність та суверенітет України перед самітом з Путіним. Якщо «Північний потік-2» запрацює, він зробить Україну більш вразливою до агресії Росії. Це абсолютно неприйнятно», – повідомив Маккол у твітері на сторінці республіканців у Комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США.

Напередодні президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, в перебігу якої, зокрема, український президент сказав, що «Північний потік – 2» – це не просто економічний проєкт, він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом, а тому має розглядатися через призму гарантій безпеки для України.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому виступить на захист України.