Axios: адміністрація Байдена відкладе санкції проти компанії, відповідальної за будівництво «Північного потоку-2»

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір відкласти запровадження санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за спорудження газопроводу «Північний потік-2», і її керівника Матіаса Варніга, повідомило американське видання Axios із посиланням на два обізнаних зі справою джерела.

Адміністрація президента Байдена навряд чи буде випробовувати на міцність відносини США і Німеччини через цей трубопровід, йдеться в статті.

За повідомленням, Державний департамент підготував доповідь, яку передасть Конгресу, в якому перераховує компанії, що заслуговують санкцій. Джерела, знайомі з проєктом доповіді, повідомили журналістам видання Axios, що йдеться про декілька російських спеціальних суден, зайнятих на укладанні трубопроводу.

У Держдепартаменті, як випливає з проєкту доповіді, готові визнати компанію Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора Маттіаса Варніга (приятеля російського президентаа Володимира Путіна і колишнього офіцера розвідки Східної Німеччини) «гідними» увійти до списку санкцій. Вашингтон, однак, не хоче застосовувати санкції, які завдали б шкоди національним інтересам США, йдеться в статті видання Axios.

Автори публікації вважають, що така позиція Держдепартаменту не цілком збігається з позицією держсекретаря Ентоні Блінкена, який заявляв, що «рішуче налаштований» зробити все можливе для запобігання добудові «Північного потоку-2».

Таким чином, запланований крок Державного департаменту створює «дивну ситуацію», звертають увагу автори статті. З одного боку, адміністрація Байдена має намір запровадити санкції проти суден, зайнятих на прокладанні трубопроводу, з іншого – відмовляється від санкцій щодо кампанії, яка несе відповідальність за проєкт у цілому.

При цьому, як пише видання, джерела в адміністрації США стверджують, що відмова від санкцій може бути скасована в будь-який час.

Речник Держдепартаменту не підтвердив відкладення санкцій чи інші деталі щодо цього, пише Axios.

Будівництво «Північного потоку-2» з Росії до Німеччини дном Балтійського моря почалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої сильно залежить від російського транзиту газу. Натомість Вашингтон пропонував Європі свої енергоносії.

Росія, Німеччина і низка інших країн, компанії яких спочатку брали участь в будівництві, наполягають, що газопровід – виключно комерційний проєкт.

Очікується, що укладання труб газопроводу завершиться в кінці вересня 2021 року.