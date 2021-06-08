Зеленський у розмові з Байденом заявив про необхідність плану приєднання України до НАТО з чіткими датами – ОП

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом порушив питання необхідності «реального покрокового плану» для приєднання України до НАТО, «який має бути прив’язаний до чітких календарних дат», повідомила пресслужба голови держави 8 червня.

«Також президент України наголосив, що час заяв та декларацій про наміри має залишитися в минулому. Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід’ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації в Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захисту», – йдеться в заяві.

7 червня в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Видання Axios повідомляло, що спочатку у пресрелізі, який поширив Офіс президента України, зазначалося, що Байден «наголосив… на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства» в НАТО. Однак пізніше заяву було змінено. «Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі», – йшлося у оновленій заяві ОП.

Білий дім також заперечив, що Байден висловив підтримку надання Україні ПДЧ. «Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник Ради національної безпеки виданню.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, на якому виступить на захист України.