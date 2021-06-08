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08 червня 2021, Київ 11:43
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Як Росія нарощує війська на кордонах України та НАТО?

Як Росія нарощує війська на кордонах України та НАТО?
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Як Росія нарощує війська на кордонах України та НАТО?

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Росія створює нові військові підрозділи на заході країни. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Починаючи з 2012 року Росія значно наростила і реорганізувала свої військові частини поблизу країн НАТО. А після анексії Криму і початку війни на Донбасі десятки тисяч військовослужбовців перекинуті до кордонів України. І з часом їх може стати ще більше.
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