Москва заборонила дипломатам США вільно пересуватися російською територією

Росія після виходу з Договору про відкрите небо відмовилася і від меморандуму зі США про «відкритий суходіл». Цей документ, який діяв з 1992 року, передбачав, що російські і американські дипломати можуть вільно пересуватися територіями країн, де вони працюють.

Розпорядження про припинення дії меморандуму підписав 10 червня голова уряду Росії Михайло Мішустін. Про те, що Росія обмежить поїздки дипломатів США, раніше заявляло російське МЗС.

Відмова від меморандуму стала частиною комплексу заходів, до яких російська сторона вдалася після того, як США в квітні запровадили нові санкції, пов’язані з втручанням Росії у вибори, кібератаками, а також переслідуванням опозиціонера Олексія Навального. Крім іншого, Росія внесла США до списку країн, які реалізують недружню до Москви політику, і на підставі цього заборонила американській дипломатичній місії в російській столиці винаймати на роботу російських громадян.

Російський посол Анатолій Антонов у березні залишив США, вирушивши на консультації, а згодом Москву залишив і посол США в Росії Джон Салліван. Представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив 10 червня, що у Вашингтоні очікують на повернення американського посла до Москви впродовж найближчих тижнів. Речник Кремля Дмитро Пєсков закликав дочекатися запланованої на 16 червня в Женеві зустрічі президентів Росії і США, і лише після неї обговорювати можливе повернення послів.