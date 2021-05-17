Росія: генконсульство США в Єкатеринбурзі призупинило роботу на невизначений термін

У Росії на невизначений термін призупинило роботу генеральне консульство США в Єкатеринбурзі. Диппредставництво розмістило в Instagram прощальне звернення генконсула США в Єкатеринбурзі Емі Сторроу, в якому вона оголосила, що залишає свій пост.

«Сподіваюся, що незабаром ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі і знову будемо працювати над зміцненням зв’язків між нашими великими країнами», – сказала Сторроу.

У грудні минулого року Держдепартамент США вирішив закрити американське генконсульство у Владивостоці і призупинити роботу генконсульства в Єкатеринбурзі «для оптимізації роботи дипломатичної місії США в Росії».

Наприкінці квітня посольство США заявило про припинення з 12 травня опрацювання заявок на всі імміграційні візи, крім дипломатичних. Рішення слідувало за повідомлення Москви «про намір заборонити представництву США в Росії наймати іноземних громадян». 14 травня американська дипмісія у Москві повідомила про намір російської влади відкласти заборону на прийом на роботу іноземних громадян.

Забороні наймати громадян Росії і третіх країн передувала висилка десяти американських дипломатів і заборона на в’їзд до Росії восьми американським високопосадовцям. Це стало відповіддю на розширення санкцій проти Росії з боку США.