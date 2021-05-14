Росія оприлюднила перелік «недружніх» держав: США і Чехія; США не дозволять наймати місцевих працівників

Росія оприлюднила свій перший офіційний перелік «держав, які здійснюють недружні дії» і до яких застосовуються передбачені ще квітневим указом президента Росії обмежувальні заходи. У списку на цей час дві держави: США і Чехія.

При цьому, як і оголошували раніше, США взагалі не буде дозволено наймати в свої дипломатичні представництва місцевий персонал; Чехія, як раніше домовилися Москва з Прагою, матиме право мати в Росії 19 місцевих працівників – стільки ж зможуть найняти місцевих працівників у Чехії російські диппредставництва в цій державі.

Це розпорядження уряду Росії, датоване 13 травня, але оприлюднене 14-го, суперечить заяві посольства США: воно раніше 14 травня заявило, що, мовляв, російська влада проінформувала його про плани відкласти заборону на наймання іноземних громадян, про які було оголошено в квітні після запровадження нових американських санкцій щодо Росії. У зв’язку з цим посольство США заявило, що до 16 липня відновило надання консульських послуг для громадян Сполучених Штатів у звичайному режимі.

При цьому про відновлення видачі неімміграційних віз для громадян Росії й далі не йшлося. Видача таких віз була припинена ще в квітні водночас із наданням нетермінових консульських послуг для американців після того, як влада Росії вперше оголосила про обмеження для дипломатичних представництв США.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова окремо прокоментувала 14 травня цю заяву посольства США, давши знати, що її вважають «непорозумінням». Вона підтвердила, що американським дипломатичним представництвам у Росії повністю заборонено наймати на роботу фізичних осіб на території Росії, і Москва очікує, що США «приведуть склад свого персоналу у відповідність зі вказаними вимогами» не пізніше як до 1 серпня.

«Це питання закрите остаточно і безповоротно», – заявила вона.

На цей час посольство США в Росії ще не коментувало цієї інформації, як і нового рішення Москви.

МЗС Чехії назвало ці дії Росії «ще одним кроком до ескалації відносин не тільки з Чехією, але й із Європейським союзом загалом і з його союзниками». Крім того, в Празі звернули увагу, що рішення Росії порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. «Ми шкодуємо, що Росія обирає шлях конфронтації собі на шкоду», – наголосили в Празі.

У квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав». Цим указом, серед іншого, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії. При цьому список «недружніх держав» досі не був визначений.

Але вже раніше Росія заявляла про такі плановані заходи щодо дипломатичних представництв саме згаданих двох держав – США і Чехії. До США вони були застосовані в односторонньому порядку, щодо Чехії стали результатом двосторонніх домовленостей після масового обміну взаємними висланнями працівників дипломатичних представництв.