Москва відклала заборону на наймання росіян на роботу в консульство США

Російська влада проінформувала посольство США в Москві про плани відкласти заборону на наймання іноземних громадян, про які було оголошено в квітні після запровадження нових американських санкцій щодо Росії. Про це 14 травня повідомила американська дипмісія.

Посольство США в зв’язку з цим до 16 липня відновлює надання консульських послуг для громадян Сполучених Штатів у звичайному режимі. Про відновлення видачі неіміграційних віз для громадян Росії не йдеться. Видача таких віз була припинена в квітні водночас із наданням нетермінових консульських послуг для американців.

23 квітня російська влада повідомила про заборону наймати на роботу в дипмісії США іноземних громадян. За повідомленням посольства США, цей захід мав спричинити скорочення персоналу консульської служби на 75%. Наприкінці квітня посольство повідомило, що з 12 травня скоротить до мінімуму надання консульських і візових послуг.

З нового повідомлення американського посольства неясно, чи російська влада відклала виконання своєї вимоги до 16 липня, чи на невизначений термін.

У квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав». Цим указом обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії. При цьому список «недружніх держав» поки не визначений.

З кінця 2016 року Росія і США регулярно обмінюються вимогами щодо скорочення співробітників дипломатичних місій. З початку 2017 року процес видачі віз росіянам був серйозно обмежений, до конфлікту їх можна було оформлювати в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоку, донедавна ­– тільки в Москві. У квітні США оголосили про висилку ще 10 російських дипломатів, Москва відповіла симетрично.