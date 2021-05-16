Головний дипломат ЄС розкритикував складений Росією список «недружніх країн»

Європейський союз розкритикував рішення Росії класифікувати США і Чехію як «недружні країни». Голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель назвав цей крок невиправданим.

«Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення, щоб уникнути подальшого погіршення наших відносин, які і без того перебувають під напругою. ЄС продовжить узгоджувати свою позицію з партнерами», – сказав Боррель.

Він додав, що Брюссель висловлює «повну солідарність з Чеською Республікою, державою-членом ЄС, і Сполученими Штатами Америки».

«Закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції», – додав він.

Рішення Росії також розкритикував голова Європейської ради Шарль Мішель, який назвав дії російського уряду «черговим кроком ескалації», що «підриває дипломатичні відносини».

Днями уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, в який увійшли Чехія і США, заявивши, що застосує цей захід і до інших країн, якщо вони братимуть участь в «недружніх діях».

Очікується, що Сполученим Штатам буде заборонено наймати місцевий персонал для своїх дипломатичних представництв у Росії, а кількість місцевих співробітників для диппредставництва Чеської Республіки обмежать до 19 осіб.

Відносини між Прагою і Москвою суттєво зіпсувалися через звинувачення Чехії щодо причетності Росії до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році, що Москва заперечує. Протягом декількох тижнів дві країни провадили жорстку політичну риторику і вдалися до взаємної висилки дипломатів.