Прага не знає, що означає внесення Росією Чехії до переліку недружніх країн – посол

Влада Чехії не знає, що означає внесення Росією цієї країни в список недружніх країн, заявив посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька в коментарі чеському новинному порталу iRozhlas.

«Чекатимемо відповіді від Росії. Вони повинні нам пояснити, що це означатиме на практиці для роботи посольства і генеральних консульств у майбутньому», – сказав посол.

Днями уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, в який увійшли Чехія і США.

Чеська влада раніше заявила про причетність російського ГРУ до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Прага після цього вислала 18 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Глава МЗС Чехії Якуб Кулганек 21 квітня зажадав, щоб Росія повернула всіх висланих чеських дипломатів, однак відповіді не було. Відтак Чехія оголосила про додаткове скорочення числа російських дипломатів у Празі. Вранці 23 квітня Кулганек повідомив, що Чехія і Росія будуть матимуть лише по 32 співробітники в посольствах в Москві і Празі.