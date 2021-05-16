Земан назвав «дурницею» включення Чехії до списку «недружніх до Росії» країн

Президент Чехії Мілош Земан «дурницею» рішення Росії внести його країну до переліку «недружніх».

Коментуючи ситуацію для чеської радіостанції Frekvence 1 16 травня, Земан зазначив, що «ворогувати завжди неправильно».

«Це дурниця з боку Росії, тому що робити ворогів із колишніх друзів – це помилка. Якщо дружби бути не може, повинні бути принаймні коректні відносини», – сказав Земан, який роками підтримував дружні зв’язки з Росією.

Раніше перелік «недружніх до Росії» країн засудив голова зовнішньополітичної служби Європейської Союзу Жозеп Боррель.

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Днями уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, в який увійшли Чехія і США, заявивши, що застосує цей захід і до інших країн, якщо вони братимуть участь в «недружніх діях».

Очікується, що Сполученим Штатам буде заборонено наймати місцевий персонал для своїх дипломатичних представництв у Росії, а кількість місцевих співробітників для диппредставництва Чеської Республіки обмежать до 19 осіб.

Відносини між Прагою і Москвою суттєво зіпсувалися через звинувачення Чехії щодо причетності Росії до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році, що Москва заперечує. Протягом декількох тижнів дві країни провадили жорстку політичну риторику і вдалися до взаємної висилки дипломатів.