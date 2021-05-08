Прем’єр-міністр Чехії закликав всі країни ЄС вислати «хоча б по одному» російському дипломату

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звернувся до керівництва інших країн Європейського союзу із закликом вислати хоча б по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією в справі про вибухи на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Про це він заявив журналістам на неформальному саміті лідерів країн ЄС в Португалії.

«Ми завжди повинні розуміти, що коли одна держава-член піддається нападу, це фактично напад на всіх. Я попросив, щоб вони (лідери країни ЄС – ред.) розглянули питання про висилку щонайменше одного дипломата», – сказав Бабіш.

Він сказав, що закликав Європейську раду засудити й оголосити дії Росії неприйнятними.

За словами чеського прем’єра, напередодні, в перший день саміту в Порту, лідери країн ЄС також обговорювали питання про вибухи у Врбетицях в 2014 році. До обговорення цього питання планують ще повернутися на саміті Ради Європи, який пройде наприкінці травня.

Раніше Бабіш обговорив вибухи у Врбетицях із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Після того, як 17 квітня уряд Чехії повідомив про викриту причетність працівників російських спецслужб до вибухів 2014 року, це спричинило тривалий дипломатичний скандал між Чехією й Росією.

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули. В обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.



За даними офіційного і неофіційного розслідувань, вибухи влаштували агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Росія не визнає своєї причетності до вибухів, попри всі докази.