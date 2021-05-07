Журналісти знайшли реального власника паспорта, яким користувався підозрюваний у вибухах в Чехії агент ГРУ 

Закордонний паспорт, яким користувався підозрюваний у вибухах боєприпасів в Чехії в 2014 році агент ГРУ Олександр Мишкін (відомий під псевдонімом Олександр Петров), належав реальній людині. Про це розповів редактор проєкту журналістських розслідувань RISE Moldova Володимир Тхорик.

Підроблений паспорт співробітника ГРУ на ім’я громадянина Молдови Миколи Попи насправді належить 38-річному молдаванину Віталію К., який нині живе у США.

Копію підробленого закордонного паспорта раніше опублікували журналісти-розслідувачі з The Insider та Bellingcat. Журналісти RISE Moldova виявили номер цього паспорта в одній із закордонних баз авіапасажирів. Вони з’ясували, що при підробці документа були замінені ім’я і дата народження, але номер і рік видачі залишилися.

Як пише Тхорик, Віталій К. літав за своїм паспортом із Кишинева до Нью-Йорка (транзитом через Москву) і звідти – в 2015 році, вже після вибухів і того, як його документ використовували для підробки в Чехії. Журналісти також знайшли Віталія в соцмережах і поставили йому кілька запитань.

Чоловік підтвердив, що в 2015-му літав через Росію в США, але не виходив на територію Росії з авіатерміналу для міжнародних пересадок.

«Нісенітниця якась. Я не був в Росії, не був на заробітках і не відпочивав там. Просто проїздом був в аеропорту, і то не виходив в місто навіть. Мене не зупиняли, не питали. Це якісь махінації», – відповів Віталій К.

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Чеські спецслужби вважають, що співробітники російського ГРУ були причетні до вибухів на складі боєприпасів у Врбетицях у 2014 році. Кураторами диверсійної операції, за заявою чеського МЗС і спецслужб, були співробітники російських спецслужб в посольстві Росії у Празі, які використовували дипломатичне прикриття.

Чеська влада оголосили в розшук двох осіб, які в 2014 році в’їхали в країну за російськими паспортами на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Йдеться про тих же людей, яких у Великобританії підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері 2018 року. За повідомленнями, їхні справжні імена – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін. Ця операція, за даними розслідувачів Respekt і Bellingcat, проходила під особистим контролем командира однієї з московських військових частин генерал-полковника Андрія Авер’янова.