Bellingcat: ексагенти Мішкін і Чепіга живі, вони працюють на Кремль

Офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, підозрювані владою Великої Британії в замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку, а також підозрювані чеською владою в організації вибуху в містечку Врбетиці, отримали підвищення і наразі працюють на Кремль. Про це заявив член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев.

Уперше про це Ґрозев повідомив в ефірі Youtube-каналу російського опозиціонера Олексія Навального ще 30 квітня, але увагу на цей виступ більшість засобів інформації звернули лише 5 травня.

Розслідувач не уточнив, що саме в Кремлі роблять Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом. «Усе, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами», – зазначив Ґрозев, додавши, що в 2014 році офіцери ГРУ були удостоєні звань Героїв Росії за операції на території Чехії та Болгарії.

Востаннє Мішкін і Чепіга з’являлися на публіці у вересні 2018 року, коли в інтерв’ю телеканалу Russia Today вони під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов заявили про свою непричетність до замаху на Скрипалів. Також співробітники ГРУ стверджували, що Британію вони відвідували з туристичною метою.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

У квітні 2021 року прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш офіційно звинуватив російську військову розвідку у вибухах на військових складах у чеському містечку Врбетиці в жовтні 2014 року. За версією чеських спецслужб, до операції можуть бути причетні високопоставлені офіцери ГРУ, в тому числі Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Згодом прокуратура Болгарії розпочала розслідування можливої причетності Мішкіна, Чепіги, а також інших громадян Росії до організації серії вибухів у країні. За версією відомства, метою атак могли бути боєприпаси, призначені для постачання Грузії та Україні, а диверсії відбувалися щонайменше з 2011 до 2020 року. До цього повідомлялося, що російські агенти можуть бути причетні до замаху на місцевого бізнесмена Еміліана Ґебрева, який офіційно торгував зброєю.

Росія причетність своїх громадян до вибухів і замахів заперечує.