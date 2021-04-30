Болгарія висилає ще одного російського дипломата

Міністерство закордонних справ Болгарії 29 квітня оголосило персоною нон-ґрата ще одного співробітника російського посольства в Софії. Його ім’я не повідомляється.

У відомстві відзначили, що разом з висилкою дипломата звернулися до російської влади за сприянням у «розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів у пожежі та отруєння трьох болгарських громадян, щоб виявити і віддати під суд тих, хто скоїв це».

У російському МЗС пообіцяли відповісти на видворення свого дипломата.

Посла Росії в Софії 29 квітня викликали до Міністерства закордонних справ Болгарії після того, як болгарська прокуратура заявила, що розслідує можливу причетність шістьох громадян Росії до вибухів на складах зі зброєю в 2011-2020 роках.

Представниця Генеральної прокуратури Болгарії 28 квітня заявила, що відомство має достатньо даних, щоб зробити обґрунтоване припущення про взаємозв’язок між отруєнням торговця зброєю Еміліяна Ґебрева в 2015 році в Софії, вибухами на чеських військових складах у 2014 році та чотирма схожими випадками на військових заводах та складах у Болгарії між 2011 і 2020 роками.