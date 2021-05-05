Генпрокурор Чехії допустив призупинення справи про вибухи у Врбетицях

Генпрокурор Чехії Павел Земан заявив, що кримінальна справа про вибухи в чеських Врбетицях у 2014 році, у причетності до яких підозрюють працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, може бути призупинена, якщо слідству не вдасться допитати підозрюваних, повідомляють Ceske noviny.

«Від самого початку я говорив, що є тільки одна слідча версія і що не можна виключати, що кримінальну справу в кінцевому підсумку буде відкладено, якщо ми не допитаємо двох підозрюваних або не забезпечимо їх присутність. Це юридична процедура», – додав Земан.

Раніше чеське видання Seznam Zprávy з посиланням на джерела повідомило, що перший віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек обговорював 15 квітня на зустрічі з чеським послом в Росії, а також представниками чеських правоохоронних органів і спецслужб, що готовий обміняти закриття розслідування вибухів на військових складах у Врбетицях на мільйон доз російської вакцини «Спутнік V» і згоду президента Володимира Путіна провести зустріч із президентом США Джо Байденом у Празі.

Чеська опозиція після цієї статті вже закликала урядовця піти у відставку.

Після того, як 17 квітня уряд Чехії повідомив про викриту причетність працівників російських спецслужб до вибухів 2014 року, це спричинило тривалий дипломатичний скандал між Чехією й Росією.



Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули. В обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.



За даними офіційного і неофіційного розслідувань, вибухи влаштували агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Росія не визнає своєї причетності до вибухів, попри всі докази.