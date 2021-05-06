За день до вибуху у Врбетицях працівникам складу зброї дали відгул – Чеське радіо

15 жовтня 2014 року, за день до першого вибуху на складі в селищі Врбетиці в Чехії, в організації якого влада країни підозрює співробітників російської військової розвідки (ГРУ), робітники складу отримали несподівану вказівку взяти відгул. У цей день склад відвідала, за даними слідства, тільки одна людина – власник збройної компанії IMEX Group Петр Бернатік, ідеться в розслідуванні Чеського радіо.

На склад боєприпасів Бернатік прийшов один, що, за свідченням працівників, було «незвично, оскільки до цього він завжди ходив перевіряти товар удвох із ким-небудь». Поведінка орендаря привернула увагу слідства. Як стало відомо Чеському радіо, в лютому 2021 року Бернатік був на 48 годин затриманий, у нього пройшли обшуки. Слідчі-криміналісти допитували його з огляду на підозру в приховуванні інформації щодо вибухів.

За даними Чеського радіо, Бернатік фігурує у справі як підозрюваний щонайменше в приховуванні фактів. Слідство з’ясовує, чи допомагав він російським агентам потрапити на склад. За словами адвоката Бернатіка, те, що працівникам за день до вибуху дали відгул і того ж дня склад відвідав власник компанії-орендаря, є збігом. Сам підприємець відмовився давати коментарі.

У розслідуванні, як пишуть чеські ЗМІ, крім імовірних агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, відомих під іменами Руслан Боширов і Олександр Петров, фігурує ще один росіянин. Це Микола Шапошников, колишній російський військовослужбовець, який зараз, як стверджується, має чеське громадянство. У Чехії він переїхав 27 років тому. Саме Шапошников, стверджує новинний сервер Seznam, надіслав Бернатіку, з яким він знайомий, повідомлення електронної пошти з зазначенням днів, коли агенти ГРУ, що видавали себе за збройних інспекторів, прибудуть до містечка Врбетиці. Під час вибухів він сам перебував у Чехії, хоча вже давно живе в Греції. Відомо, що поліція його допитувала, інших подробиць поки з’ясувати не вдалося.

Чепіга і Мішкін прибули до Чехії в жовтні 2014 року за кілька днів до першого вибуху і зареєструвалися на три дні в готелі в Остраві. Наразі не оприлюднені дані про те, що вони безпосередньо були на складі у Врбетицях.

Чеська влада оголосила про підозру щодо агентів російської військової розвідки в середині квітня. Керівники Чехії, за винятком президента Мілоша Земана, стверджують, що є тільки одна версія вибухів, а саме причетність Росії. Імовірно метою вибухів були боєприпаси, які призначалися для постачання за кордон, можливо, в Україну. Під час вибухів загинули двоє співробітників фірми IMEX. Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, згодом Росія та Чехія погодилися досягти чисельного паритету серед дипломатів у посольствах і консульствах обох країн. Росія звинувачення в причетності до вибухів відкидає.