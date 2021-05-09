Чехія вимагатиме від Росії відшкодування за наслідки вибуху у Врбетицях – міністр

Міжнародне право дає Чехії підстави для того, щоб вимагати від Росії відшкодування за збитки, завдані вибухом боєприпасів на складах у Врбетицях у 2014 році, заявила міністр фінансів Чехії Алена Шіллерова.

«Як найдоступніший видається шлях міжнародного відшкодування, у відповідності до міжнародного права, тому що коли б ми йшли шляхом відшкодування збитків у межах карного провадження, то це було б дуже довго», – зазначила вона.

Міністерство фінансів Чехії назвало суму відшкодування – один мільярд чеських крон – у перерахунку понад 47 мільйонів доларів. Однак і ця сума не остаточна, додаткові вимоги можуть надійти з регінону, який постраждав від вибуху. На цьому наголосив Радім Голіш, гетьман (голова адміністрації) Злінського краю, до складу якого входять Врбетиці.

На його думку, у відшкодуванні потрібно враховувати завдану психологічну шкоду жителям, втрату можливості використання майна чи компенсацію за пошкодження майна. «Звичайно, що ми беремо до уваги і можливе видалення інших, ще не виявлених боєприпасів», – заявив Радім Голіш.

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Чехії на основі вказівок уряду готує дипломатичну ноту. Як повідомляють чеські ЗМІ, про це заявив міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Після того, як 17 квітня уряд Чехії повідомив про викриту причетність працівників російських спецслужб до вибухів 2014 року, це спричинило тривалий дипломатичний скандал між Чехією й Росією.

Вибухи на складі озброєнь у місцевості Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року.

Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули. В обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.



За даними офіційного і неофіційного розслідувань, вибухи влаштували агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Росія не визнає своєї причетності до вибухів, попри всі докази.