Уряд продовжив карантин до 31 серпня

Уряд України продовжив дію карантинних обмежень до 31 серпня. Про це повідомив під час засідання Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому він додав, що певні обмеження будуть послаблені.

Глава уряду наголосив, що Україна відповідає критеріям «зеленої» зони навіть за стандартами ЄС.

Втім Шмигаль закликав бути готовим до будь-якого розвитку подій та лишатися мобілізованою.

Минулої доби, 15 червня, в Україні виявили 1045 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 699 людину, одужали – 4 802. Померли 78 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 847 пацієнтів.