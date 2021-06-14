В ОГП розслідують недопуск дітей з окупованих на підконтрольні уряду України території

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Як повідомила у понеділок пресслужба ОГП, йдеться про справу щодо обмеження переміщення дітей з тимчасово окупованих територій.

«Встановлено, що з боку окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області обмежується переміщення неповнолітніх на підконтрольну українському уряду територію. Фактично єдиною можливістю в’їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки. Таким чином, незаконні збройні формування країни-окупанта обмежують права дітей на освіту, оскільки наразі для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій розпочата вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Окрім того, такі дії порушують ст. 50 IV Женевської конвенції 1949 року про захисту цивільного населення під час війни», – йдеться в повідомленні ОГП.

Крім того, сьогодні раніше Міністерство освіти і науки засудило дії окупаційної влади непідконтрольних Україні територій, які створюють перешкоди для осіб, що хочуть навчатися в закладах освіти на вільній частині України.

МОН звернулося до Державної прикордонної служби України «з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», і надати роз’яснення».

За даними Міносвіти, цього року, як і минулого, до освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

У Міністерстві освіти і науки також додали, що розглянуть питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.

Цього року освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що кількість вступників з окупованих територій щороку зростає приблизно на чверть.

10 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.