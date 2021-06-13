Кількість вступників з окупованих територій щороку зростає приблизно на чверть – Шкарлет  

Кількість вступників з окупованих територій щороку зростає, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Бажаючих вступити з окупованих територій до українських закладів вищої освіти на 25% точно більше щороку. Так, цей процес повільний. Тому що на КПВВ їх не випускають. Вони вимушені заїжджати через Російську Федерацію. Якщо вони заїжджають звідти, то вони потрапляють на самоізоляцію. На сьогодні ті, хто їде через КПВВ до нас, без самоізоляції. У тому числі і людина, яка супроводжує, теж без самоізоляції. Вони мають право вчитися на підготовчих курсах, все інше. Це робляться певні штучні перепони. Але все одно люди прагнуть їхати вчитися сюди», – сказав Шкарлет.

Він зазначив, що торік було 186, а нині 214 освітніх центрів для вступників з окупованих території – «Крим – Україна» та «Донбас – Україна».

За даними Шкарлета, торік до вишів на підконтрольних уряду територіях вступило понад 2 тисячі осіб з окупованих Криму і частини Донбасу.

10 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.