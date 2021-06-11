Прийом документів на підготовчі курси для молоді з окупованих територій продовжили до 29 червня – Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про продовження до 29 червня прийому документів для участі в підготовчих курсах зі стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій.

«У зв’язку з блокуванням роботи КПВВ окупаційними адміністраціями РФ у Донецькій та Луганській областях ухвалено рішення про продовження терміну прийому документів до 29 червня 2021 року на навчання на підготовчих курсах для молоді з тимчасово окупованих територій та населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що відповідні курси діятимуть на базі 23 вишів, які є найбільш популярними серед вступників з окупованих територій. Навчання триватиме з 29 червня до 31 серпня – два місяці, протягом яких слухачі отримуватимуть стипендію у розмірі 4 588 гривень на місяць та будуть безкоштовно розміщені в гуртожитках.

З 2021 року вступники з ТОТ проходитимуть безкоштовні курси для абітурієнтів – МОН