МОН просить прикордонників не карати за порушення порядку в’їзду вступників з ОРДЛО

Міністерство освіти і науки засудило дії окупаційної влади непідконтрольних Україні територій, які створюють перешкоди для осіб, що хочуть навчатися в закладах освіти на вільній частині України, повідомила пресслужба МОН.

«Наразі громадяни України, які перебувають у зонах тимчасової окупації, вимушені перетинати державний кордон України без дотримання встановлених норм. Чинним законодавством України передбачені певні адміністративні покарання за порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України, а також за незаконний перетин кордону», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки звернулося до Державної прикордонної служби України «з проханням розглянути питання щодо незастосування заходів адміністративного впливу на громадян України, які мають бажання вступити на навчання до закладів фахової передвищої та вищої освіти за програмами «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», і надати роз’яснення».

За даними МОН, цього року, як і минулого, до освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній українській владі.

У МОН також наголосили, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву до вишів для вступу через освітні центри.

«У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку. На сьогодні в Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з тимчасово окупованих територій в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту їх персональних даних та подальшої їх аутентифікації при проведенні вступних випробувань, дотримання принципу рівності прав усіх вступників при проведенні конкурсного відбору», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві освіти і науки також додали, що розглянуть питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ на місця державного замовлення.

Цього року освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що кількість вступників з окупованих територій щороку зростає приблизно на чверть.

10 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників із ОРДЛО та Криму. Перед тим Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни, що, зокрема, передбачають можливість вступу до всіх українських вишів за вступними іспитами (або на основі ЗНО – за власним вибором) в межах встановлених квот для абітурієнтів, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія і територія на лінії зіткнення. Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та Севастополя, і тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.