До окупованого Криму на вихідних не пропустили 18 людей – прикордонники

Протягом минулих вихідних адмінкордон з окупованим Росією Кримом перетнули 7200 людей та 383 транспортні засоби. Про це повідомляє Херсонський прикордонний загін ДПСУ.

Зазначається, що 18 громадянам відмовили у перетині адмінмежі через недійсні паспортні документи чи відсутність належно оформлених документів для виїзду дітей.

«До адміністративної відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї військовослужбовці притягнули 11 осіб, які прямували через Крим з Російської Федерації до України», – мовиться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що КПВВ «Чаплинка» тимчасово припинив роботу, тоді як «Каланчак» та «Чонгар» працюють у штатному режимі.

26 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє громадянам України перетинати КПВВ в бік підконтрольних Україні територій на своєму транспорті без техпаспорта.

Як повідомляли у Державній прикордонній службі України, у першому кварталі 2021 року українські прикордонники оформили 80 тисяч людей і 10 тисяч автомобілів на адмінкордоні між Херсонською областю та окупованим Росією Кримом.

За цей же період прикордонники притягли до відповідальності 296 людей, які порушили порядок в’їзду і виїзду з півострова.