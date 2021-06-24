«Це була спланована операція»: Годжес прокоментував інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

Есмінець Королівських ВМС HMS Defender мав конкретне завдання під час проходу Чорним морем. Про це у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів екскомандувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

«Отже, насамперед, це означає три речі. По-перше, ракетний есмінець Defender мав конкретне завдання. Здійснити, те що у військово-морських силах називають мирним проходом через води Криму. Це був спланований прохід. Такі ж проходи здійснють ВМС США або Королівський флот, або військово-морські сили будь-яких інших країн. Такі ж операцій з вільного судноплавства США, приміром, проводять у Південно-Китайському морі. Перед такими проходами плануються і моделюються різні ситуації, які можуть виникнути на морі», – зазначив Годжес.

Він наголосив, що подібні проходи мають свої цілі і завдання.

«Отже, це була дуже добре спланована операція Королівського флоту і ракетного есмінця Defender. Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм все вдалося. Це по-перше. По-друге, росіяни, звичайно, й надалі стверджуватимуть, що вони зупинили потенційного загарбника чи порушника. Але, звісно, вони цього не робили. Реакція росіян демонструє, наскільки слабкі їхні позиції. Якби вони були відповідальним, стабільним, передбачуваним і глобальним партнером і, дійсно, дотримувалися міжнародного права, вони могли б ним скористатися. Вони могли б заявити про порушення, а не стверджувати, що вони стріляли зі зброї та кидали бомби. Тому це була обурлива і не потрібна відповідь. Отже, до всіх слів росіяни нульова довіра», – сказав екскомандувач Збройних сил США в Європі.

Він додав, що це також важливо з точки зору застосування міжнародного права.

«Королівський флот і міністерство оборони Великої Британії, заявили, що корабель здійснив мирний прохід через територіальні води України. Це дуже важливо. Адже ніхто у світі не визнає незаконних претензій Росії на Крим, окрім, можливо, Венесуели та ще кількох інших країн-ізгоїв. Це демонструє міжнародні закон. Мирний прохід – визнана у всьому світі морська юридична процедура. І звичайно, це показує, що заява та дії Росії є незаконними, що анексія Криму є незаконною, і що це води, які належать Україні. Тож Королівський флот наголосив на цьому, висловив свою точку зору та продемонстрував, що претензії Росії є незаконними», – заявив Годжес.

Він також висловив сподівання, що «Берлін, Париж та Брюссель теж проявлятимуть таку ж рішучість, як капітан та екіпаж ракетного есмінця» Королівських ВМС Британії.

23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. На самому ж сайті Міноборони Росії інформації про ситуацію немає.

Британське міністерство оборони заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши про «агресивну і провокативну політику Росії в Чорному і Азовському морях». Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Тим часом, кореспондент ВВС Джонатан Біль перебував на борту HMS Defender. За його словами, два російських прикордонних кораблі супроводжували британський есмінець і намагалися змусити його змінити курс, заявляючи, що відкриють вогонь, якщо цього не станеться. «Ми чули залпи на відстані, але думали, що вони були поза зоною досяжності», – повідомив у репортажі Джонатан Біль.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.