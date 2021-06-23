Міноборони Великої Британії заперечило, що росіяни стріляли по британському кораблю

Російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Військово-морських сил Великої Британії, заявляє британське міністерство оборони.

«В бік корабля Її величності Defender не було попереджувальних пострілів. Королівський військовий корабель здійснює мирний прохід через українські територіальні води у відповідності до міжнародного права», – йдеться в повідомленні.

У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових.

«Ми вважаємо, що росіяни здійснюють навчальні стрільби в Чорному морі та надали морській спільноті попереднє сповіщення про свою діяльність. Жодні постріли не були спрямовані в бік корабля ВМС Defender і ми не підтверджуємо, що по його шляху слідування були скинуті бомби», – повідомляє британське Міноборони.

Повідомлення про нібито постріли російських військових у бік британського корабля прокоментував також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика Росії в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам», – вважає міністр.

Він назвав інцидент підтвердженням того, що Україні потрібна «якісно нова взаємодія» з членами НАТО в Чорному морі.

Раніше 23 червня російські та кримські медіа з посиланням на російське Міністерство оборони повідомили, що поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.