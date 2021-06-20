Зброя для ЗСУ: які країни та яку техніку готові продавати Україні?

Американські та бразильські бойові літаки, турецькі БПЛА і боєприпаси, польські безпілотники та чеська артилерія. У Київ на міжнародну виставку «Зброя і безпека-2021» приїхали представники оборонної промисловості з 13 держав. Чи означає це, що все більше країн готові продавати зброю Україні? І що вже є в української армії?

США, Туреччина, Чехія, Польща – головні партнери України в оборонній сфері. Техніка виробництва цих країн вже є в української армії. Але тепер, схоже, серед іноземних компаній розгорнулась заочна боротьба за можливий контракт на оновлення бойових літаків Повітряних сил – цього тижня в Україну приїхали представники американської компанії Lockheed Martin і бразильської Embraer. Super Tucano останньої розглядають як заміну навчально-бойовому L-39, а F-16 застарілим Міг-29 і Су-27. Щоправда, є ще варіанти з французьким Dassault Rafale.

Поки в Embraer і Lockheed Martin відмовляються від будь-яких коментарів. Зрозуміло, що для України – це не лише питання вибору, але й фінансових можливостей. Мова йде про мільярди доларів.

«За опублікованою візією Повітряних сил 2035 року має початися процес оновлення військової авіації дуже швидкими темпами і, звісно, Lockheed Martin пропонують F-16 як свій бестселер на міжнародному ринку продажів. Це позитивно, як на мене, тому що до цього часу це було на іншому рівні. Коли компанія представляє себе на національній виставці – це певний рівень участі і бажання просувати свою продукцію», – розповідає експерт-оглядач інформаційного агентства Defense Express Олег Катков.

США, безперечно, на першому місці за обсягами військової допомоги Україні. Крім появи на виставці Lockheed Martin, що саме по собі подія, можна згадати про успішний досвід L3Harris Technologies – продукція компанії вже не перший рік забезпечує зв'язок у військах.

«Наше головне завдання, головна функція, принаймні зараз – це супровід контрактів міжнародної технічної допомоги. Ukrainian Security Assistance Initiative називається ця програма, за якою декілька днів тому Department of Defense ухвалив рішення решту 150 мільйонів доларів відкрити для України, і в цій сумі є значна дуже наша частка – не скажу яка. Скажу лише, що на озброєнні збройних сил всіх видів, родів знаходяться тисячі і тисячі цих радіостанцій», – розповідає Сергій Чепель, генеральний директор ТОВ «Радіо Сатком Груп», компанії уповноваженого представника L3Harris в Україні.

Tatra та Excalibur Army – співпраця з Чехією

Фактично зі самого початку війни розвивається співпраця в оборонці України й Чехії. Відомо про купівлю Києвом бойових машин піхоти. Цьогоріч на виставці чеська Excalibur Army пропонує модернізовані двигуни для БМП, гусеничні стрічки для бронетехніки і снаряди калібру 155 мм. Відомо про бажання України купити САУ Dana-M2, але коментувати можливий контракт у компанії відмовились.

«Чеська республіка – одна з небагатьох країн, які лояльно ставляться до України, які можуть видавати експортні дозволи для експорту в Україну. Загалом ринок України для нас цікавий, тому що продукція, яку ми виробляємо, і послуги, які ми надаємо, пов'язані з тією технікою, яка є в українській армії. Також ми пропонуємо наші зразки техніки», – розповідає менеджер із розвитку бізнесу Excalibur Army Олег Турінський.

Ще один напрямок співпраці з Чехією – військові машини. Після банкрутства КрАЗу Tatra може стати основним автомобільним шасі для спецтехніки ЗСУ. Саме на Tatra буде береговий ракетний комплекс «Нептун».

Зараз виготовляється дивізіон «Нептуна», шість транспортно-заряджаючих автомобілів і шість пускових установок. Думаю, на параді будуть представлені ці перші зразки

«Зараз виготовляється дивізіон «Нептуна», шість транспортно-заряджаючих автомобілів і шість пускових установок. Думаю, на параді будуть представлені ці перші зразки. Більш компактна буде машина. Всі системи, які були реалізовані на шасі КрАЗ, будуть і на шасі Tatra, але не буде кабіни управління, все буде реалізовано в великій чотиримісній кабіні, дворядній броньованій кабіні Tatra. Комплекс управління пуском, наведення, все буде розташоване всередині», – розповідає Максим Мятенко, директор ТОВ «СКТБ Корпорація «Укріннмаш», ексклюзивного дилера у військовому напрямку продукції Tatra в Україні.

Польські безпілотники на Донбасі

З 2015 року українська армія використовує польські безпілотники компанії WB Group. Також поляки працюють над дроном-камікадзе Warmate, а ще представили систему управління вогнем артилерії Topaz і вже третю версію того ж таки Flyeye.

«За весь період часу, з якого працюють ці безпілотники, в тому числі в АТО і в ООС, не було втрачено жодного літака. Warmate зараз на етапі розробки з українськими бойовими частинами і ми, я так сподіваюсь, що цього року будемо проходити вже визначальні відомчі випробування щодо постановки їх на озброєння», – розповідає керівник проєктів WB Group Максим Дубинський.

«Ваші збройні сили залишаються в контакті з ворогом, вони знають як тактично, як технологічно працює ворог, і ця інформація допомагає нашим виробникам постачати вам і арміям країн НАТО технологію, яка є ефективною», – розповідає посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі.

Французькі катери для українських прикордонників

Варто згадати й про співпрацю України і Франції. Мова про контракт на виробництво для прикордонної служби двадцяти патрульних катерів. П'ятнадцять будує французька OCEA, а п’ять будуть виготовлені в Україні на потужностях компанії «Нібулон».

Два корпуси вже готові, наступного тижня буде готовий до передачі українській стороні третій корпус. Повністю перший катер буде готовий і переданий Україні до кінця цього року

«Два корпуси вже готові, наступного тижня буде готовий до передачі українській стороні третій корпус. Закладено ще два корпуси. Повністю перший катер буде готовий і переданий Україні до кінця цього року. Я не можу коментувати питання щодо озброєння, тому що це питання, наскільки мені відомо, ще вирішується і буде ухвалене рішення після того, як буде вже перший катер. Наскільки я знаю, то є різні варіанти, сучасні варіанти з декілька країн і тому я думаю, що торги продовжуються, і я впевнений, що цей катер буде мати також і сучасну зброю», – розповідає голова наглядової ради компанії «Нібулон» Андрій Вадатурський.

Ми вже створили робочі групи і працюємо над тим, щоб із партнерами, країнами-членами НАТО, напрацювати спільні проєкти, щоб наша оборонка мала технологічний розвиток

«Кілька тижнів тому я, наприклад, відвідав Францію, де проводив переговори з високотехнологічними глобальними компаніями, які зацікавлені в тому, щоб поглиблювати співпрацю з Україною, з «Укроборонпромом», із нашими підприємствами. І зараз ми вже створили робочі групи і працюємо над тим, щоб у рамках робочих груп напрацювати конкретні проєкти, разом із нашими партнерами, країнами-членами НАТО, напрацювати спільні проєкти, щоб наша оборонка мала технологічний розвиток», – відповідає на запитання про бажання західних держав ділитися технологіями з Україною генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

Наземний безпілотний комплекс з ОАЕ

Цікавим може виявитися досвід співпраці з компанією з Об'єднаних Арабських Еміратів. Мова про безпілотну наземну машину Agema, яка вже є на озброєнні армії ОАЕ. Комплекс призначений для перевезення вантажів, евакуації поранених, запланована установка бойового модулю з керованим протитанковим озброєнням.

«Генеральним штабом розроблені оперативно-технічні вимоги до подібного наземного комплексу. Спільними зусиллями компанія «Українська бронетехніка» і компанія Milanion будуть брати участь у тендері Міністерства оборони щодо подібних наземних комплексів», – розповідає директор із продажів і маркетингу Національної асоціації оборонної промисловості України Роман Шеленг.

Кооперація з Туреччиною

Та якщо говорити про кількість спільних проєктів, то співпраця України й Туреччини в оборонці, мабуть, найбільш масштабна – близько 30 програм – від кооперації підприємств до купівлі Україною ударних безпілотників Bayraktar і корветів для ВМС.

«Україна - це великий ринок, що розвивається. І останнім часом відносини між Туреччиною й Україною розвиваються дуже швидко. Ми працюємо напряму як генеральний підрядник з армією США, іноді як субпідрядник. Ми працюємо напряму з підрозділами НАТО, а також із багатьма країнами НАТО. Як тільки Україна почала впроваджувати стандарти НАТО, це нас дуже зацікавило», – розповідає старший спеціаліст із розвитку бізнесу турецької компанії Menatek Defense Technologies Бора Кізілірмак.

Ми очікуємо, що турецька сторона буде здатна підписати відповідні офсетні угоди, щоб ми компенсували ті витрати бюджету України, які наша держава сплачує за продукцію турецьких компаній

«Ми з Туреччиною маємо взаємовигідне співробітництво. Ми пропонуємо їм нашу авіаційну техніку, ми пропонуємо їм двигуни для морських сил – фрегатів, крейсерів Збройних сил Туреччини. Зараз ми найближчим часом піднімаємо питання про офсетні схеми, тому що Україна підписала досить серйозні контракти Міноборони з турецькою стороною, і вони просто так не можуть бути односторонніми. Ми очікуємо, що турецька сторона буде здатна підписати відповідні офсетні угоди, щоб ми компенсували ті витрати бюджету України, які наша держава сплачує за продукцію турецьких компаній», – розповідає віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Список країн, які готові продавати Україні зброю, все ще на такий великий. Їх, звичайно, більше, ніж у 2014-му році, але, наприклад, та ж Німеччина торгувати подібною технікою з Києвом не планує. А співпрацю з Францією – військовою все-таки не назвеш. Тому логічно, що Україні здебільшого варто розраховувати на зброю власного виробництва.