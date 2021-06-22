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Які країни і яку зброю продають Україні?

Які країни і яку зброю продають Україні?
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Які країни і яку зброю продають Україні?

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Американські та бразильські бойові літаки, турецькі БПЛА і боєприпаси, польські безпілотники або чеська артилерія

До Києва на міжнародну виставку приїхали представники оборонної промисловості з 13 країн. Чи означає це, що Збройним силам України все більше держав готові продавати зброю? І що вже є в військах?

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