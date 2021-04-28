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28 квітня 2021, Київ 08:17
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Навіщо кораблі з Північного, Балтійського та Каспійського флотів тренувалися у Криму (відео)

Навіщо кораблі з Північного, Балтійського та Каспійського флотів тренувалися у Криму (відео)
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Навіщо кораблі з Північного, Балтійського та Каспійського флотів тренувалися у Криму (відео)

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Навіщо ж Росія збирала кораблі у Чорному морі? Яка зброя найзагрозливіша для України? Про це і не тільки дивіться в матеріалі Крим.Реалії.

Путін шукає слабкі місця? Як Росія провокує Україну на війну? Вже другий тиждень російська армія в Криму масовано проводить військові навчання. Для цього у Чорне море зайшли кораблі Північного, Каспійського та Балтійського флотів Росії. А американське видання The Wall Street Journal опублікувало супутникові знімки з новоствореною авіабазою у Саках і десятками винищувачів. Також з 21 квітня і до 31 жовтня 2021 року під проводом військових навчань Російська Федерація перекрила Керченську протоку для українських військових кораблів. А на додаток, з 20 до 24 квітня Росія обмежила польоти над Кримом і частиною Чорного моря. Та, попри те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав команду на повернення стягнутих військ, експерти в один голос кажуть, що це було найбільше загострення впродовж останніх років. ​

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