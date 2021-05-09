Російські кораблі заважали навчанням суден України і США в морі біля Одеси – прикордонники

Російські судна намагалися перешкодити спільним навчанням американського й українського кораблів у морі біля Одеси 8 травня, повідомила 9 травня Державна прикордонна служба України.

За повідомленням, за планом спільних навчань, кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі. У навчаннях брали участь флагман Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель Берегової охорони США HAMILTON.

«За сталою традицією, дії партнерів пильно відстежували та супроводжували своєю присутністю кораблі РФ. Цього разу на «полювання» вирушили два прикордонних сторожових кораблі БО ПС ФСБ РФ проєкту «Охотнік», трохи віддалено, але досить нав’язливо кружляв ще один корабель ЧФ РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, кораблі країни-агресорки «то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів, не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки».

«Зухвале порушення» норм міжнародного морського права «ретельно зафіксовано і задокументовано» українськими прикордонниками, йдеться в повідомленні.

«Ані 4-бальний шторм, ані нахабні витівки «Охотніков» під триколором не завадили партнерам відпрацювати програму маневрів. Наразі корабель Морської охорони Держприкордонслужби «Григорій Куроп’ятников» і корабель БО США HAMILTON залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання», – заявили прикордонники.

У прикордонній службі додали, що візит корабля HAMILTON до порту Одеса запланований на 10 травня.

Влада Росії раніше заявила, що від 24 квітня закриває три райони Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден.