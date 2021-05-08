Почалися військові навчання НАТО і США. Якими вони будуть?

Як правило, тепла погода є передвісником військових навчань. І 2021-й рік у цьому не виняток, попри те, що пандемія коронавірусу досі тримає Європу в жорстких обіймах. Радіо Свобода детальніше розглядає плани навчань армії США та НАТО в травні та червні, з їхнім частковим фокусом у Чорноморському й Балканському регіонах.

Які навчання НАТО і США запланували цього літа?

Ключові навчання обох армій мають напрочуд схожі назви: НАТО називають свої «Steadfast Defender-21» («Стійкий захисник-21»), а США – «Defender Europe-21» («Захисник Європа-21»).

До того ж, вони перетинаються в часі в кількох європейських країнах, матимуть морські, повітряні та наземні компоненти, й обидва залучатимуть війська й техніку з понад 20 країн. Метою навчань обох армій є підвищити готовність та сумісність різних сил.

У чому особливість навчань НАТО?

Навчання Steadfast Defender-21 матиме три окремих фази, які проходитимуть приблизно із середини травня до початку червня.

Перша матиме морську складову: буде залучено близько 20 кораблів, у тому числі новий авіаносець HMS Queen Elizabeth (Королева Єлизавета) Військово-морських сил Великої Британії, 5 тисяч військових і 40 літаків. Вони всі будуть практикуватись обороняти морські шляхи між Європою та США в Атлантичному океані.

У другій частині буде залучено 300 військових у німецькому місті Ульм. Вона буде такою ж важливою, бо це будуть так звані «командно-штабні навчання», які перевіряють бойову готовність військових штабів і командних структур.

Третя й остання частина відбудеться в Румунії. Там 4 тисячі солдатів, 12 літаків, 10 танків та понад 500 броньованих та неброньованих машин братимуть участь у різних наземних маневрах і навчаннях із бойової стрільби.

А навчання США?

Навчання Defender Europe-21 матимуть дещо більший розмах. Понад 30 тисяч солдатів – приблизно половина американців, половина європейців – з 27 країн проведуть різні операції у 12 країнах, включно з Боснією і Герцеговиною, Хорватією, Угорщиною, Косово, Північною Македонією та Румунією.

Ще в березні персонал та техніха почали переміщуватися зі Сполучених Штатів, а у квітні різні підрозділи долучили попередні запаси з різних точок у Німеччині, Італії та Нідерландах.

Основні навчання відбудуться в травні та червні, і включатимуть нічні повітряно-десантні операції в Болгарії, протиповітряні та протиракетні навчання бойової стрільби в Румунії та маневри вертольотів у Боснії і Герцеговині.

Хто бере участь у навчаннях?

У навчаннях НАТО братимуть участь приблизно 20 країн-членів, у тому числі Болгарія, Угорщина та Румунія поряд із військами Великобританії, США та Туреччини, серед інших. Країни, що не входять до НАТО, не братимуть участь.

Тоді як до американських навчань Defender Europe-21 долучиться Україна, Вірменія, Грузія та Молдова. Ці країни нададуть свій військовий персонал разом із країнами Західних Балкан, крім Сербії. 21 країна НАТО також братиме участь.

А що Росія?

Факт того, що обидва навчання частково проводяться в регіоні Чорного моря одразу після того, як Росія зосередила там свої війська – це випадковість, за даними джерел Радіо Свобода. Вони зазначають, що планування подібних заходів проводиться більше ніж за рік наперед.

Представники НАТО і США також категорично заявляють, що ці навчання не стосуються Росії та її недавнього військового нарощування навколо України та на її окупованих територіях. Навчання не є сигналом жодній конкретній країні, вони не спрямовані проти жодної конкретної країни, а є оборонними за характером і виконуються в повній прозорості – ці мантри звучать на брифінгах у Брюсселі та Вашингтоні щоразу коли Росію згадують у зв’язку з навчаннями.

І справді, всі навчання планувалися в повній відповідності таким документам, як Договір про звичайні збройні сили в Європі та Договір про відкрите небо.

Що важливіше, США та країни Європи повідомили Росію та інші країни згідно з Віденським документом ОБСЄ 2011-го року. Ця угода передбачає, що навчання, у яких 13 тисяч або більше учасників, вимагають запрошувати спостерігачів. Навчання НАТО Steadfast Defender-21 збере трохи більше 9 тисяч військових, і Росія досі не надсилала запитів про спостереження. Те саме стосується Defender Europe-21 від США – хоч загалом за два місяці ці навчання залучать 28 тисяч солдатів, одночасно в одному місці не буде більше 9 тисячі солдатів.

Наскільки великі ці навчання проти попередніх років?

Насправді ці навчання порівняно невеликі. Навчання Defender Europe-20 США мали розмістити більше 37 тисяч військових на континенті, перш ніж COVID-19 скоротив ключові події.

Для НАТО, Steadfast Defender вважаються навчаннями середнього розміру, що гаснуть у порівнянні з Trident Juncture, наприклад, які проводилися на півночі Європи восени 2018 року. Близько 50 тисяч військових із 31 країни та ще 10 тисяч транспортних засобів, 250 літаків та 65 суден узяли участь у цих найбільших військових навчаннях НАТО після закінчення холодної війни.