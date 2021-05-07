Українські військові долучаться до багатонаціональних навчань в Європі – Генштаб

Українські військові візьмуть участь в окремих заходах під час багатонаціональних навчань Defender Europe-21 («Захисник Європи-21»), повідомив Генштаб Збройних сил України.

«У рамках заходів кампанії «Вогньовий удар» однією з її центральних подій є навчання під назвою Dynamic Front («Динамічний фронт»), які цього року будуть проводитися як частина навчань Defender на полігоні Графенвер (Grafenwoehr, Німеччина). У рамках Dynamic Front, ми використаємо бойову потужність 1800 учасників від 16 країн НАТО з усієї Європи, одна з яких включає участь України в цьому тренуванні. Всі учасники зосередять увагу на взаємосумісності та здатності працювати як єдина бойова артилерійська сила», – цитує Генштаб полковника Даніеля Міллера, командувача 41 бригади польової артилерії армії США.

Як заявив керівник 7-го тренувального командування сухопутних військ США, бригадний генерал Крістофер Норрі, навчання Defender Europe-21, як і інші навчання, що проводяться на регулярній основі, мають на меті підвищити готовність і сумісність між силами США, союзників із НАТО і країн-партнерів.

«Цього літа велика частини навчань Defender буде зосереджена навколо Чорного моря та регіону Балкан… Той факт, що ми будемо проводити ці навчання у регіоні від високих широт до Естонії і далі до Марокко протягом кількох наступних місяців, має дати уяву про масштаб цих навчань. Ми проводимо справжні навчання на цьому театрі цього літа, разом із нашими найкращими союзниками, такими як Естонія», – сказав американський генерал.

Навчання Defender Europe, в яких візьмуть участь 28 тисяч військових із 26 країн, відбуватимуться на території 16 країн під керівництвом Сухопутних сил США в Європі і триватимуть до червня. Церемонія відкриття навчань відбулася 4 травня в Албанії.

Навчання проводяться з оборонною метою і «зосереджені на стримуванні агресії, а також підготовці сил до відповіді на кризу і, за необхідності, проведенні масштабних операцій», пояснив речник Пентагону Джон Кербі під час брифінгу 3 травня.

Він наголосив, що навчання відбуваються із дотриманням високих стандартів прозорості, і протиставив такий підхід небажанню Москви надавати інформацію і пояснення стосовно нещодавнього нагромадження сил на кордоні з Україною і в Криму.