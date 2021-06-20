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У кого українська армія купує зброю?

У кого українська армія купує зброю?
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У кого українська армія купує зброю?

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Нова сучасна зброя для України. Скільки коштує іноземна військова техніка? Які країни хочуть захопити ринок зброї в Україні?

Що отримає українська армія? Про що домовилися Путін і Байден? До чого приготуватися Україні? Життя в «ДНР» біля лінії розмежування. Ексклюзив.
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