Що отримає українська армія? Про що домовилися Путін і Байден? До чого приготуватися Україні? Життя в «ДНР» біля лінії розмежування. Ексклюзив.
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У кого українська армія купує зброю?
Що отримає українська армія? Про що домовилися Путін і Байден? До чого приготуватися Україні? Життя в «ДНР» біля лінії розмежування. Ексклюзив.
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Віталій Портников
Мінські угоди: в Кремлі їх читають інакше, ніж у Білому домі
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