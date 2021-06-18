Нужен ли тест на COVID при въезде и выезде из оккупированных районов

В Украине эпидемия COVID-19 в низкой фазе (она в зеленой зоне по стандартам ЕС – за сутки 967 новых случаев; 61 – в Донецкой области и 14 в Луганской), в России – наоборот, резкий рост (17 тысяч за сутки), на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подконтрольные Кремлю администрации называют цифры 155 и 13 новых случаев заражения, соответственно.

В каких случаях при въезде или выезде из ОРДЛО все еще нужно сдавать тесты на коронавирус? Вот вся информация от Радио Донбасс.Реалии.

Свободная Украина ► Донецк (ОРДО)

Сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельную самоизоляцию – это обязательные требования российских гибридных сил для тех, кто хочет въехать в отдельные районы Донетчины через пункт пропуска группировки «ДНР» «Еленовка». Об этом сообщила «ответственная по работе оперативного штаба «Здоровое движение «ДНР» Людмила Кошарная, передают информационные ресурсы группировки. Стоимость теста – 1900 рублей(около 700 гривен). Делают его на стороне боевиков.

Если тест показал положительный результат, человек отправляется с «Еленовки» на карете скорой помощи в медучреждение. Если результат отрицательный, в протоколе нужно указать фактический адрес, по которому вы обязуетесь пройти двухнедельный срок самоизоляции.

Свободная Украина ► Луганск (ОРЛО)

Чтобы попасть на подконтрольную группировке «ЛНР» территорию Луганщины через КПВВ «Станица Луганская», тесты на COVID сдавать не нужно, но нужно пройти самоизоляцию. Правда, если есть в наличии отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не более чем за три дня до момента въезда, самоизоляция не нужна.

*Между ОРЛО и ОРДО линия разграничения пока закрыта, но боевики сбираются открыть ее на следующей неделе.

Донецк и Луганск (ОРДЛО) ► свободная Украина

Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную правительству территорию из ОРДЛО ,с 17 июня отменена обязательная самоизоляция и обсервация, необходимость использования приложения «Дій вдома», не нужны также и ПЦР-тесты. Таковы правила от Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Еще утром 17-го люди сообщали, что от них требуют устанавливать «Дій вдома», но сейчас уже требование не предъявляют.

Донецк, Луганск (ОРДЛО) ► Россия

Граждане России, постоянно проживающие на оккупированной территории Донбасса, при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней), могут не сдавать тесты на COVID- 19 и не соблюдать самоизоляцию. Если же планируется нахождение в России более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция являются обязательными для граждан РФ из ОРДЛО. ПЦР-Тесты необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19. Каковы правила для жителей Донецка и Луганска без паспортов России – органы РФ не уточняют.

Россия ► Донецк, Луганск (ОРДЛО)

По словам представителей оккупационной администрации, въехать из России на контролируемую ее группировками территорию можно без теста.

*Пересечение неконтролируемого участка российско-украинской границы по украинским законам является административным правонарушением. В Верховную Раду внесен законопроект об отмене штрафа за это. На сегодня у большинства жителей ОРДЛО нет другого пути выезда.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу