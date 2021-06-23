У Чорному морі російські військові відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Великобританії – ЗМІ

Поблизу мису Фіолент в анексованому Криму російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь по ракетному есмінцю королівського військово-морського флоту HMS Defender. Як повідомляють кримські та російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії, російський бомбардувальник Су-24М відкрив попереджувальний вогонь.

«Есмінець був попереджений про застосування зброї у випадку порушення кордону РФ. На попередження не відреагували», – йдетьсяв заяві Міноборони Росії.

За інформацією видання «Кримінформ» після використання російськими бомбардувальниками чотирьох осколково-фугасних авіабомб о 12.23 есмінець покинув своє місце перебування.

Офіційного підтвердження інциденту з боку ВМФ Великобританії наразі немає.

Есмінець королівських ВМС Великобританії HMS Defender прибув до Одеси 18 червня разом з фрегатом ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen.

21 червня в Одесі на борту ракетного есмінця королівського військово-морського флоту HMS Defender українська і британська сторона підписали меморандум про проєкти морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства і ВМС України.