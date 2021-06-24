Інцидент почався, коли британський есмінець Defender перебував у водах біля окупованого Криму, на який претендує Росія, але Захід визнає цю територію українською. Уряди Росії і Великої Британії продовжують висловлювати цілком різні версії цього інциденту. У Міноборони Росії заявили, що інцидент стався, коли есмінець «Дефендер» начебто увійшов у «територіальні води Росії» поблизу окупованого Криму. Росія заявляє, що зробила попереджувальні постріли по есмінцю, і що один з її літаків скинув бомби на шляху судна, намагаючись відігнати його. На відео чути звуки вогню. Тим часом Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали вогонь по есмінцю Defender і що не було попереджувальних пострілів, як і бомб. У відомстві припустили, що постріли були здійснені в ході навчань російських військових. Лондон вказує, що не визнає російської анексії Криму, і британський корабель цілком на законних підставах просувався українськими територіальними водами. Міжнародне право стверджує, що судам дозволено проходити через води іншої країни, якщо це не впливає на її безпеку. (Відео: Reuters via BBC)