«Сі Бриз - 2021» і британський есмінець біля Криму

Україна анонсує наймасштабніші за 20 років міжнародні військові навчання «Сі Бриз - 2021». Росія закликала США і НАТО відмовитися від участі у «Сі Бриз - 2021», вважаючи, що такі навчання «підвищують ризики ненавмисних інцидентів і заохочують мілітаристські настрої в Києві».

Поблизу Криму стався інцидент за участі британського есмінця HMS Defender та російських збройних сил – бойові літаки і судна Росії супроводжували есмінець і близько наближалися до нього. Російські медіа, посилаючись на Міністерство оборони Росії, поширили інформацію нібито навіть про попереджувальні удари в сторону британського корабля, однак офіційний Лондон це спростував.

Про ситуацію у Чорному морі і навчання «Сі Бриз - 2021» говоримо у Свобода Live.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що екіпаж есмінця «Дефендер» діяв біля узбережжя окупованого Росією Криму законно.

Джонсон прокоментував інцидент з есмінцем на наступний день після того, як російська сторона заявила, що попереджувальним вогнем змусила його змінити курс і вийти з російських територіальних вод. Джонсон сказав, що це води України, і «абсолютно правильно було використовувати їх для пересування з пункту А в пункт Б» по найкоротшій траєкторії.

При цьому прем’єр-міністр вкотре наголосив, що Британія не визнає незаконної анексії Криму Росією.